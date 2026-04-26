Die Ukraine und die IAEO haben ein umfassendes Abkommen geschlossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Das Dokument sieht insbesondere die Modernisierung der ukrainischen Kernkraftwerke und der Anlagen in der Tschernobyl-Zone vor.

Die Ukraine und die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO) haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, die eine Ausweitung der technischen Unterstützung und der Zusammenarbeit im Bereich der Entwicklung der Kernenergie vorsieht, wie das ukrainische Energieministerium mitteilt.

Das Dokument sieht eine Zusammenarbeit in einer Reihe von Schlüsselbereichen vor, insbesondere:

Während des Treffens übergab Rafael Grossi der ukrainischen Seite zudem eine einzigartige Methodik zum Betrieb von Kernkraftwerken unter Kriegsbedingungen. Dieses einzigartige Dokument der IAEO wird als Grundlage für weltweite Erfahrungen dienen und dazu beitragen, mögliche Katastrophen zu vermeiden.

„Die systematische Zusammenarbeit mit der IAEO ermöglicht es nicht nur, beschädigte Infrastruktur wiederherzustellen, sondern auch die Grundlage für die Modernisierung und Entwicklung der Kernenergie in der Ukraine im Einklang mit den besten internationalen Praktiken zu schaffen“, betonte Denys Schmyhal.

Separat bedankte sich der Energieminister bei der IAEO für die Übergabe von zwei Rettungswagen für die Bedürfnisse der Kernkraftwerke Südukraine und Tschernobyl. Dies wird die Reaktionsfähigkeit in Notfällen stärken.

„Ich danke Rafael Grossi für seinen Besuch anlässlich des 40. Jahrestags der Katastrophe von Tschernobyl und für die gesamte geleistete Unterstützung“, fügte Denis Schmyhal hinzu.