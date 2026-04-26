Der Feind hat eine Infrastruktureinrichtung im Gebiet Schytomyr angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In der Nacht vom 25. auf den 26. April haben russische Invasoren erneut die Region Schytomyr angegriffen und eine Infrastruktureinrichtung beschädigt.

Dies teilt der Leiter der Militärverwaltung der Region Schytomyr, Witalij Bunechko, mit.

Nach Angaben der regionalen Militärverwaltung wurden durch die Luftabwehrkräfte über dem Gebiet der Region mehrere Ziele zerstört.

Durch herabfallende Trümmer entstand jedoch ein Brand an einer der Infrastruktureinrichtungen.

„Dank des professionellen Einsatzes der Rettungskräfte des Staatlichen Notdienstes (DSNS) konnte dieser Brand rasch gelöscht werden. Die Wiederaufbauarbeiten und die entsprechenden Ermittlungen dauern an“, schrieb Bunechko.