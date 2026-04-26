Russland hat die Ukraine mit Drohnen angegriffen, es gibt „Treffer“

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die feindliche Armee hat 144 Angriffsdrohnen gestartet. Die Luftstreitkräfte haben mehr als 120 Ziele zerstört, es gibt Treffer an 11 Orten.

Die russische Armee hat in der Nacht zum 26. April 144 Kampfdrohnen gestartet, wie die Luftstreitkräfte der ukrainischen Streitkräfte mitteilen.

Vom 25. April, 18:00 Uhr, bis zum Morgen des 26. April griffen die Russen mit 144 Angriffsdrohnen der Typen Schahed (darunter auch mit Raketen), Gerbera, Italmas und Drohnen anderer Typen aus folgenden Richtungen an: Kursk, Brjansk, Orel, Millerovo, Primorsko-Akhtarsk – Russische Föderation, besetzte Gebiete in Donezk. Etwa 100 der abgefeuerten Drohnen waren vom Typ „Schahed“.

Der Luftangriff wurde von der Luftwaffe, den Flugabwehrraketentruppen, Einheiten der elektronischen Kampfführung und der Drohnensysteme sowie mobilen Feuergruppen der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.

Nach vorläufigen Angaben wurden bis 08:00 Uhr 124 feindliche Drohnen der Typen Schahed, Gerber, Italmas und anderer Typen im Norden, Süden und Osten des Landes von der Luftabwehr abgeschossen bzw. neutralisiert.

Es wurde der Einschlag von 19 Angriffsdrohnen an 11 Orten sowie der Absturz abgeschossener Drohnen (Trümmer) an 6 Orten registriert.