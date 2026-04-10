Schmyhal bestätigte die enormen Schulden Charkows für Gas und Strom

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Stadt Charkiw und die kommunalen Versorgungsunternehmen von Charkiw haben Schulden in Höhe von fast 31 Mrd. Hrywnja bei staatlichen Unternehmen für Energieträger angehäuft.

Dies erklärte Energieminister Denys Schmyhal während der Fragestunde im Parlament.

„Für Strom sind es fast 8 Milliarden Hrywnja, für Gas 23 Milliarden Hrywnja. Das sind kolossale Summen“, erklärte er.

Laut Schmyhal handelt es sich dabei um die höchsten Beträge im Gesamtpaket der Schulden gegenüber staatlichen Unternehmen.