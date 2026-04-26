In der Nacht hat der Feind einen Angriff auf die Region Schytomyr verübt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Russen haben die Infrastruktur der Region Schytomyr angegriffen. Infolge des Angriffs brach ein Feuer aus, das von den Rettungskräften gelöscht wurde.

Russische Truppen griffen die Region Schytomyr an, wobei es an einer Infrastruktureinrichtung zu einem Brand kam, teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Witalij Bunechko, mit.

„In der Nacht hat der Feind die Region Schytomyr erneut angegriffen. Durch herabfallende Trümmer entstand ein Brand an einer der Infrastruktureinrichtungen“, schrieb er.

Bunechko merkte an, dass die Luftabwehrkräfte über dem Gebiet der Region mehrere Ziele zerstört hätten.

Dank des professionellen Einsatzes der Rettungskräfte des Staatlichen Katastrophenschutzdienstes (GSCHS) konnte das Feuer unterdessen rasch gelöscht werden. Die Wiederaufbauarbeiten und die entsprechenden Ermittlungen dauern an, fügte Bunechko hinzu.