Der Generalstaatsanwalt bestätigte, dass die Schießerei in Kiew von einem gebürtigen Moskauer verübt wurde

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Generalstaatsanwalt Ruslan Kravchenko bestätigte, dass die Schießerei in Kiew von einem 58-jährigen gebürtigen Moskauer verübt wurde.

Quelle: : Kravchenko in den sozialen Netzwerken

Zitat: : „Im Stadtteil Holosiivskyj der Hauptstadt eröffnete ein 58-jähriger gebürtiger Moskauer das Feuer, tötete vier Menschen und verschanzte sich anschließend in einem Supermarkt, wo er Geiseln nahm.

Nach vorläufigen Angaben benutzte er automatische Waffen. Gleichzeitig brach in der Wohnung, in der der Angreifer gemeldet war, ein Feuer aus.

Der Staatsanwalt der Stadt Kiew traf umgehend am Tatort ein. Im Zuge der Erstürmung durch die Spezialeinheit KORD wurde der Schütze neutralisiert.“

Details: : Kravchenko präzisierte, dass durch die Handlungen des Täters insgesamt fünf Menschen ums Leben kamen – vier auf der Straße und einer im Supermarkt.

Hintergrund: :

Im Holosiivskyj-Bezirk von Kiew eröffnete ein Mann am Samstag das Feuer auf Menschen; es gab Tote und Verletzte, die Polizei führte eine Spezialeinsatzoperation zur Festnahme des Täters durch.