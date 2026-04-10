Angriff auf Sumy: Es liegen Angaben zu den Opfern vor

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Russen greifen gezielt Wohnhäuser in Wohngebieten an. Die meisten Verletzten sind ältere Menschen.

Bei den Angriffen russischer Drohnen auf Wohnhäuser in Sumy am Freitag, dem 10. April, wurden 14 Menschen verletzt. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Oblast Sumy, Oleg Grigorow, mit.

Ihren Angaben zufolge handelt es sich bei den meisten Verletzten um ältere Menschen. Insbesondere wurde eine 87-jährige Frau ins Krankenhaus eingeliefert.

Unter den Verletzten befindet sich auch ein 14-jähriger Junge. Er wurde vor Ort medizinisch versorgt.

„Der Feind greift gezielt Wohnhäuser in Wohngebieten an“, fasste Grigorow zusammen.

Zur Erinnerung: Am Freitagabend trafen russische Angriffe zweimal Hochhäuser in Sumy. Es wurde von schweren Schäden berichtet.

Zudem hatten die Russen vor einer Woche einen Angriff auf Sumy mit Kampfdrohnen durchgeführt. In den oberen Stockwerken eines der Hochhäuser brach ein Feuer aus. Mindestens drei Menschen wurden verletzt.