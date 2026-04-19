Der Generalstab bestätigte Verluste in Taganrog und in den vorübergehend besetzten Gebieten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Verteidigungskräfte haben ein Munitionslager der Angreifer im Gebiet Trudowe auf dem von russischen Truppen vorübergehend besetzten Gebiet der Oblast Saporischschja getroffen.

Die Verteidigungskräfte der Ukraine haben in der Nacht zum 19. April das Unternehmen „Atlant Aero“ des russischen Rüstungskomplexes sowie eine Reihe wichtiger Objekte in den vorübergehend von den Russen besetzten Gebieten getroffen. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am 19. April mit.

„Ein Unternehmen des Verteidigungskomplexes des Gegners – Atlant Aero (Taganrog, Region Rostow, Russische Föderation) – wurde getroffen. Infolgedessen brach auf dem Gelände des Objekts ein Feuer aus“, heißt es in der Mitteilung.