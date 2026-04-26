Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Ukraine hat in den letzten vier Jahren von der „Ramstein“-Koalition Verteidigungshilfe im Wert von 150 Milliarden Dollar erhalten, darunter modernste Waffen.

Die „Ramstein“-Koalition hat der Ukraine in vier Jahren mehr als 150 Milliarden Dollar an Militärhilfe zur Stärkung der Verteidigung bereitgestellt.

Quelle: : Verteidigungsministerium

Details: : 26. April – vierter Jahrestag des „Ramstein“-Formats.

Das Verteidigungsministerium berichtet, dass die Ukraine im Rahmen der Vereinbarungen am Rande des „Ramstein“ Gipfels ein breites Spektrum an Waffen erhalten hat, darunter die Luftabwehrsysteme NASAMS, PATRIOT, IRIS-T, Leopard und Abrams-Panzer, HIMARS-Raketenwerfer, selbstfahrende Artilleriegeschütze vom Typ PzH 2000, M113-Panzertransporter sowie F-16- und Mirage-2000-Kampfflugzeuge.

Über 50 Länder aus verschiedenen Kontinenten unterstützen die Ukraine bei der Deckung ihrer dringendsten Bedürfnisse – bereits wurden über 150 Milliarden US-Dollar bereitgestellt, weitere 5 Milliarden US-Dollar im Rahmen der PURL-Initiative.