Die Ukraine hat ihren Plan zur Kohlebevorratung übertroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die ukrainischen Wärmekraftwerke und Heizkraftwerke haben genug Kohle in ihren Lagern, um die Heizsaison erfolgreich abzuschließen. Mehr als 1 Million Tonnen Kohle wurden in den Lagern angesammelt, das sind 236.000 Tonnen mehr als im Zeitplan vorgesehen, teilte das Energieministerium am Samstag, den 2. März mit.

„Ende Februar hat das staatliche Unternehmen Centrenergo in seinen Lagern mehr als 161 Tausend Tonnen mehr angesammelt, als im Zeitplan für die Anhäufung vorgesehen war“, heißt es in dem Bericht.

Es wird darauf hingewiesen, dass ein solches Ergebnis durch die koordinierte Arbeit der Kohlebergbau- und Energieunternehmen erreicht wurde.

Das Energieministerium fügte hinzu, dass dank einer groß angelegten Reparaturkampagne im Energiesektor bis Ende 2023 eine Kapazität von mehr als 2,2 GW wiederhergestellt und dem Energiesystem hinzugefügt werden kann. Und ab heute in der Reserve von 14 Einheiten von Erzeugungsanlagen Wärmekraftwerk und CHPP.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass seit dem 14. Februar die Stromexporte aus der Ukraine die Importe übersteigen. Am 23. Februar hat die Ukraine begonnen, Strom an Ungarn zu verkaufen.