Ukraine kontrolliert Wärmekraftwerke wegen Notreparaturen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine hat aufgrund von Notreparaturen an ihren Kraftwerksblöcken mit Inspektionen in Wärmekraftwerken (Wärmekraftwerk) begonnen. Dies teilte das Energieministerium am Donnerstag, den 23. November mit.

„Der ukrainische Energieminister Herman Haluschtschenko hat die staatliche Inspektion der Energieaufsicht der Ukraine (Gosenergonadzor, Anm. d. Red.) angewiesen, eine unverzügliche Inspektion des Zustands von Kraftwerksblöcken der Wärmeerzeugung durchzuführen, die gestern dringend und außerplanmäßig in Notreparatur gegeben wurden“, heißt es in dem Bericht.

Nach Angaben der Agentur wurden im Laufe des vergangenen Tages sieben Kraftwerksblöcke der thermischen Erzeugung in Notreparatur gegeben. Daher kam es in den abendlichen Spitzenstunden des Verbrauchs im Energiesystem zu einem vorübergehenden unbedeutenden – weniger als 1% des täglichen Verbrauchsvolumens – Strommangel. Er wurde durch die Notfallhilfe von Betreibern in Polen, Rumänien und der Slowakei gedeckt.

„Die Gründe für die Reparatur der Blöcke und damit die Zweckmäßigkeit sollten von den Fachleuten des staatlichen Energieaufsichtsdienstes während der Inspektion geklärt werden. Über die Ergebnisse wird anschließend berichtet werden“, fügte das Energieministerium hinzu.

Zuvor war bekannt geworden, dass in der Ukraine vier Blöcke eines Wärmekraftwerks angeschlossen sind. Dem Energiesystem wurde eine Kapazität von mehr als 700 MW hinzugefügt.