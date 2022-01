Die Ukraine hat im Laufe des Jahres Staatsanleihen im Wert von 390 Mrd. Hrywnja verkauft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im vergangenen Jahr hat die Ukraine durch die Platzierung von inländischen Staatsanleihen 388,3 Mrd. Hrywnja für den Haushalt eingenommen. Dies wurde am Freitag, den 14. Januar, von Bohdan Danylyshyn, dem Vorsitzenden des Nationalbankrates, bekannt gegeben.

„Im Zeitraum Januar-Dezember 2021 wurden 602,8 Mrd. Hrywnja zur Finanzierung des Staatshaushalts aufgebracht, was 13,8 % unter dem Haushaltsvoranschlag für den Berichtszeitraum liegt. Insbesondere wurden 388,3 Mrd. Hrywnja (in allen Währungen in Hrywnja-Gegenwert) durch die Platzierung von Staatsanleihen auf dem inländischen Markt aufgenommen, darunter 108,9 Mrd. Hrywnja (3,1 Mrd. USD und 778,1 Mio. EUR) in Fremdwährung“, schrieb Danylyshyn.

192,8 Mrd. Hrywnja wurden auf ausländischen Märkten und von offiziellen Gläubigern aufgenommen, wovon der größte Teil auf 48,2 Mrd. Hrywnja (1,75 Mrd. USD) – die Platzierung von SZR mit einer Laufzeit von 8 Jahren, 73,4 Mrd. Hrywnja (1,9 Mrd. SZR) – die allgemeine SZR-Verteilung des IWF, 18,8 Mrd. Hrywnja (0,5 Mrd. SZR) – die zweite Tranche des IWF und 18 Mrd. Hrywnja (589 Mio. EUR) – die Makrofinanzhilfe der EU entfällt.

Danylyshyn sagte auch, dass das Finanzministerium bei der ersten Auktion dieses Jahres für die Platzierung von Staatsanleihen 3,9 Mrd. Hrywnja einnahm.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Ukraine im Jahr 2022 550,71 Mrd. Hrywnja zahlen muss, davon 423,97 Mrd. Hrywnja für Inlandsschulden und 126,74 Mrd. Hrywnja für Auslandsschulden.