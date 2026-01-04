Die Ukraine plant, in diesem Jahr 500 MW an neuen dezentralen Kapazitäten in Betrieb zu nehmen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Ukraine hat bereits mehr als 570 MW an neuen dezentralen Kapazitäten im Versorgungssektor in Betrieb genommen. Im Jahr 2026 sollen mehr als 500 MW in Betrieb genommen werden.

Dies gab Olexij Kuleba, Minister für Gemeinden und Gebietsentwicklung, bekannt.

„Gemeinsam mit internationalen Partnern haben wir fast 600 Blockheizkraftwerke, etwa 400 blockmodulare Kesselhäuser und 28 Gasturbineneinheiten eingeworben. Die meisten dieser Anlagen sind bereits installiert oder befinden sich in der letzten Phase der Inbetriebnahme“, sagte er.

Ihm zufolge wird die dezentrale Stromerzeugung im Jahr 2025 einer der Schlüsselbereiche sein, um den Betrieb von Fernwärmeunternehmen, Wasserversorgern und anderen kritischen Infrastruktureinrichtungen unter Beschuss zu stabilisieren.

„Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, blockmodulare Kesselhäuser und Gasturbinenanlagen arbeiten in der Nähe des Verbrauchers und können autonom gestartet werden. Das bedeutet, dass ein Kesselhaus auch dann in Betrieb sein kann, wenn ein großes Wärmekraftwerk beschädigt wird, und dass Pumpstationen die Wasserversorgung ohne Strom aus dem Netz sicherstellen“, sagte Kuleba.

Um es kurz zu machen:

Nach 8 Monaten Stillstand hat die Regierungskommission zur Auswahl von Unternehmen, die dezentrale Stromerzeugungsanlagen bauen werden, 7 Unternehmen als Gewinner ausgewählt, die angeboten haben, insgesamt 316,4 MW an dezentraler Stromerzeugungskapazität zu bauen.