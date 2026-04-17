In der Ukraine soll die Wasserversorgung modernisiert werden: Das Ministerium für Entwicklung hat Pilotprojekte ausgewählt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Im Rahmen des Programms EU4Green Recovery East (EU4GRE) wurden in der Ukraine die ersten Pilotgemeinden für die Umsetzung moderner Ansätze im Bereich der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung ausgewählt.

Dies geht aus einer Mitteilung des Ministeriums für Entwicklung hervor.

Für die technische Bewertung der Kläranlagen wurden drei kommunale Unternehmen ausgewählt: das kommunale Unternehmen „Pustomytyvodokanal“, das kommunale Unternehmen „Drohobychvodokanal“ und das kommunale Unternehmen „Krementschukvodokanal“.

In diesen Gemeinden wird eine umfassende Analyse der Abwasserentsorgungssysteme durchgeführt, insbesondere:

Eine Analyse der Abwasserreinigungsprozesse

Bewertung des Energieverbrauchs und der Möglichkeiten zu dessen Optimierung

Analyse der Schlammbehandlung

Bewertung des technischen Zustands der Infrastruktur

„Auf Grundlage der Ergebnisse erhalten die Gemeinden Modernisierungs-„Roadmaps“ mit konkreten Lösungen zur Steigerung der Effizienz und der ökologischen Sicherheit.

Dies ist die erste Phase der technischen Hilfe, die ein übergeordnetes Ziel verfolgt: die Umsetzung der EU-Rechtsvorschriften und -Praktiken im Bereich der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung.

Die ausgewählten Städte werden als Vorzeigeprojekte dienen, deren Lösungen auf andere Gemeinden übertragen werden können“, erklärte der stellvertretende Minister für kommunale und territoriale Entwicklung, Kostjantyn Kowalchuk.