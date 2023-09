Ukraine steigert Stromexporte den dritten Tag in Folge

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine exportiert weiterhin Strom nach Europa und steigert die Mengen den dritten Tag in Folge. Dies meldete Ukrenergo am Freitag, den 8. September.

„Stromimporte gibt es heute nicht. Die Exporte gehen in die Slowakei und nach Moldawien. Das Gesamtvolumen von 6341 MWh, mit einer maximalen Leistung in einigen Stunden bis zu 398 MW,“ so der Bericht.

Außerdem hieß es, dass der maximale Verbrauch gestern Abend um 1,3% unter dem Wert vom 6. September lag.

Eine geplante Reparaturkampagne an den Erzeugungsanlagen ist im Gange.

Zuvor hatte Ukrenergo erklärt, dass das Energiesystem diesem Winter standhalten wird. Jetzt sind die Vorbereitungen für die Heizperiode im Gange – 60% bis 80% der Arbeiten sind bereits erledigt. Besonderes Augenmerk wird auf den Schutz der Anlagen vor möglichem Beschuss gelegt.