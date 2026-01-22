Ukraine und USA wollen Russland einen Waffenstillstand im Energiebereich vorschlagen, FT

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Ukraine und die Vereinigten Staaten bereiten sich darauf vor, Russland bei einem trilateralen Treffen in den Vereinigten Arabischen Emiraten einen Waffenstillstand im Energiebereich vorzuschlagen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Financial Times.

Die Zeitung berichtet unter Berufung auf zwei Quellen, dass die USA und die Ukraine einen Vorschlag erörtert haben, wonach Moskau die Angriffe auf ukrainische Energieanlagen und Kiew die Angriffe auf russische Raffinerien und Tanker der Schattenflotte einstellen würde.

Eine informierte Quelle meinte, es sei unwahrscheinlich, dass der russische Diktator Wladimir Putin dem zustimmt, da er den Druck auf die ukrainische Energieinfrastruktur als wichtigen Hebel der Einflussnahme betrachtet.

Einem hochrangigen ukrainischen Beamten zufolge zögert Kiew ebenfalls mit einem Waffenstillstand im Energiebereich. Der Grund dafür sind die erfolgreichen Drohnenangriffe auf Öl- und Gasanlagen in dem Aggressorland und in jüngster Zeit auf Öltanker, die die Kriegsmaschinerie des Kremls mit Treibstoff versorgen.

Verhandlungen in Abu Dhabi