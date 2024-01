In der Ukraine werden Frost und Glätte vorhergesagt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den südlichen und südöstlichen Regionen der Ukraine wird am Dienstag, den 9. Januar, Frost erwartet, im äußersten Süden des Landes Schnee, an einigen Stellen eisig, im Rest des Territoriums ohne Niederschlag. Dies meldet das Ukrhydrometcenter.

Der Wind ist nordöstlich mit einem Übergang zu nordwestlich, 5-10 m/s, im südlichen Teil der Nacht an einigen Stellen Böen von 15-20 m/s, Schneestürme.

Nachts 15-20° Frost, in den Regionen Tschernihiw und Sumy bis zu 25°, tagsüber 7-12°; in den südlichen Regionen und Transkarpatien nachts 8-13° Frost, auf der Krim 1-6° Frost, tagsüber 2-7° Frost, in Transkarpatien und der Krim etwa 0°.

In Kiew am Dienstag ohne Niederschlag. Die Straßen sind vereist. Der Wind ist nordöstlich mit einem Übergang zu nordwestlich, 5-10 m/s. Die Temperatur in der Nacht 15-17°, tagsüber 7-9° Frost.

Nach Angaben des Zentralen Geophysikalischen Observatoriums, benannt nach Boris Sreznevsky. Borys Sreznevsky, war in Kiew am 9. Januar die höchste Tagestemperatur 8,9° im Jahr 2005, die niedrigste Nachttemperatur war -29,2° im Jahr 1940.

Am Mittwoch, den 10. Januar, wird es in der Ukraine keinen Niederschlag geben. Die Temperatur wird nachts 5-10° betragen, in den Karpaten, in der Karpatenregion, in den östlichen und zentralsten Regionen 10-15° Frost, tagsüber 1-6° Frost.

Auf den Straßen des Landes wird es zu Glatteis kommen, außer im Süden. Der Wind ist nordwestlich, westlich 7-12 m/s.

In Kiew ohne Niederschlag; Temperatur nachts 6-8° Frost, tagsüber 1-3° Frost. Die Straßen sind vereist. Wind: Nordwest, West 7-12 m/s.

Wir werden daran erinnern, dass in der Ukraine am 8. Januar eine Sturmwarnung angekündigt wurde.

Zuvor wurde berichtet, dass es in der Ukraine Frost, Schneestürme und Glatteis geben wird.