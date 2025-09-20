Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Schaffung von separaten Angriffstruppen mit Drohnen angekündigt, die bald einsatzbereit sein werden.

Dies sagte er während eines Gesprächs mit Journalisten am 19. September, berichtet ein Korrespondent von RBK Ukrajina.

Die Ukraine hat Angriffsbataillone und -regimenter geschaffen, die seit 2025 gute Ergebnisse vorweisen können. Nach Ansicht des Staatschefs drängen diese Erfolge auf neue organisatorische Schritte in der Armee.

„Die Russen haben beschlossen, dasselbe zu tun wie wir. Wir werden jetzt separate Sturmtruppen aufstellen, diese Entscheidung ist getroffen worden. Alles wird jetzt vorbereitet, und ich denke, es wird etwa eine Woche bis zehn Tage dauern, bis alles funktioniert. Moderne Sturmtruppen mit einer Drohnenkomponente, mit allem, was dazu gehört“, sagte Selenskyj.

Zur Erinnerung: Am 3. März sagte der stellvertretende Chef des Verteidigungsnachrichtendienstes der Ukraine, Vadym Skibizkij, in einem Interview mit RBK Ukrajina, dass die Größe der russischen Armee, die mit den ukrainischen Verteidigern kämpft, etwa 620.000 Personen beträgt.

Er präzisierte, dass unter diesen 620.000 mehr als 200.000 Angriffseinheiten sind, die in den Kampf verwickelt sind und sich an der Frontlinie befinden.

Vor kurzem sagte der russische Diktator Wladimir Putin, dass am 18. September mehr als 700.000 russische Soldaten in der Nähe der Frontlinie in der Ukraine stationiert waren.

Es ist erwähnenswert, dass Russland bereits 1.100.600 Soldaten im Krieg gegen die Ukraine verloren hat. Allein in den letzten 24 Stunden haben die ukrainischen Streitkräfte 1.070 Russen getötet.