Die Ukraine wird vier Botschaften in Lateinamerika eröffnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Unser Land plant, die Zusammenarbeit in Lateinamerika und der Karibik auszubauen.

Die Ukraine wird bald vier neue Botschaften in Lateinamerika eröffnen. Dies sagte Außenminister Andrij Sybiha, berichtete die Agentur am Montag, den 22. September.

Es wird angedeutet, dass die entsprechende Erklärung der Beamte nach der Teilnahme am High-Level-Dialog zwischen dem Ministerrat der Assoziation der Karibikstaaten und den Beobachterstaaten der ACG in New York abgab.

„Der Minister sprach auch über den Wunsch der Ukraine, die Zusammenarbeit in der Region Lateinamerika und der Karibik zu erweitern, insbesondere um neue Botschaften in der Dominikanischen Republik, Panama, Uruguay und Ecuador zu eröffnen“, heißt es in der Mitteilung.

Sybiha ergriff die Initiative zur Durchführung des ersten Gipfeltreffens zwischen der Ukraine und den karibischen Staaten zur Entwicklung der Zusammenarbeit und versicherte das Interesse unseres Staates an der Teilnahme an weiteren Aktivitäten der ACG auf allen Ebenen.

Der Minister versicherte, dass die Ukraine bereit ist, die einzigartigen Erfahrungen der Nachhaltigkeit, die sie während des Krieges erworben hat, mit den karibischen Ländern zu teilen, insbesondere im Bereich der Verteidigung und der Technologie.

„Die Ukraine verfügt über einzigartige unbemannte Technologien, einschließlich See- und Unterwasserdrohnen, die sowohl für die Verteidigung als auch für zivile Zwecke, einschließlich Landwirtschaft, Patrouillen und andere Bereiche, genutzt werden können“, so das Außenministerium.