Ukraine wird Waffenexporte teilweise öffnen: Selenskyj nennt Bedingungen und Konditionen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj sagte, dass es in 10 Tagen ein Konzept für partielle Waffenexporte geben wird.

Er sagte dies während eines Gesprächs mit Journalisten am 19. September, berichtet ein Korrespondent von RBK Ukrajina.

Nach Ansicht des ukrainischen Staatschefs verfügen wir heute über Waffen und Fähigkeiten, aber es fehlt an der Finanzierung. Er betonte, dass er aufgrund des ständigen Defizits die Produktionskapazitäten nicht reduzieren wolle.

„Niemand will während des Krieges Risiken eingehen, aber wir brauchen Geld, um bestimmte sehr notwendige Waffen zu produzieren, wie z.B. Drohnen für die Frontlinie. Deshalb denke ich, dass wir in etwa 10 Tagen ein Konzept für den Export haben werden“, sagte Selenskyj.

Der Präsident erklärte anhand eines Beispiels, wie Waffenexporte funktionieren würden und warum sie notwendig sind.

„Die Ukraine kann viel mehr Marinedrohnen produzieren als unser eigener Bedarf. Das bedeutet, dass wir entweder unsere Produktionskapazitäten reduzieren oder es möglich machen, genau die Menge zu verkaufen, die wir können“, sagte der Präsident.

Auf diese Weise wird der Staat in der Lage sein, Mittel für die knappen Drohnen zu erhalten, die derzeit auf dem Schlachtfeld fehlen.

„Wir haben einige hochwertige Waffen, wir haben einen Überschuss und die Fähigkeit, sie zu produzieren. Es ist unvernünftig, dafür Geld zu geben, wenn wir ein Defizit haben. Aber wir wollen die Produktion nicht verringern“, betonte der Präsident.