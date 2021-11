Ukrainische Grenzschutzbeamte haben 15 Migranten aus Weißrussland festgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ukrainische Grenzschutzbeamte haben 15 Bürger aus Ländern des Nahen Ostens festgenommen, die versucht hatten, unter dem Deckmantel von Touristen aus Weißrussland in die Ukraine einzureisen. Dies teilte der staatliche Grenzschutzdienst am Donnerstag, den 18. November, mit.

„Der staatliche Grenzschutzdienst der Ukraine hat einen Versuch ausländischer Staatsangehöriger aus dem Nahen Osten verhindert, über die Republik Belarus in die Ukraine einzureisen. Mit mehr als einem fiktiven Reisezweck versuchten sie heute, die Grenze an einem Kontrollpunkt in der Region Tschernihiw zu überqueren“, heißt es in dem Bericht.

Wie die Grenzbeamten herausfanden, kamen die Ausländer mit einem Shuttlebus aus Minsk an der Grenzübergangsstelle an. Bei der Grenzkontrolle gaben sie an, dass sie zu touristischen Zwecken in die Ukraine reisen wollten.

„Bei einer zusätzlichen Kontrolle fanden die Grenzschutzbeamten jedoch heraus, dass die Ausländer, darunter vier Jugendliche, vor einigen Wochen in die belarussische Hauptstadt geflogen waren und sich sofort auf den Weg in die Region Hrodna machten“, so der Grenzschutzdienst weiter.

Die Migranten gaben an, dass sie sich, nachdem sie die „Sehenswürdigkeiten“ im Westen Weißrusslands gesehen hatten, entschlossen, in die Ukraine zu reisen.

„Die Reisenden versicherten, dass sie in unserem Land am meisten an den Ansichten der Region Lemberg interessiert seien. Von Lemberg aus wollten sie anscheinend nach Hause zurückkehren. Eine solche touristische Route überzeugte die Polizisten jedoch nicht und war auch kein Grund, den Zweck ihrer Reise zu bestätigen“, erklärten die Grenzbeamten.

Die ukrainischen Grenzschutzbeamten fanden auch heraus, dass die meisten „Touristen“ Pässe hatten, die zur gleichen Zeit – September-Oktober 2021 – ausgestellt wurden. In diesem Zusammenhang wurde den „Touristen“ die Einreise in die Ukraine verweigert und sie wurden aufgefordert, nach Belarus zurückzukehren…