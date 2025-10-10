Fox hat in das ukrainische Unternehmen Holywater investiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das amerikanische Filmstudio Fox Entertainment hat in Holywater investiert, ein ukrainisches IT-Unternehmen, das mit Hilfe von KI vertikale Mikrodramas erstellt.

Dies geht aus einer Mitteilung von Holywater hervor.

Es wird darauf hingewiesen, dass Fox eine Beteiligung an Holywater erhält. Der Betrag des Deals wurde nicht bekannt gegeben, aber die Unternehmen versprechen, bald Entwicklungsverträge mit Hollywood-Stars bekannt zu geben.

Im Rahmen des Deals hat sich Fox Entertainment Studios verpflichtet, in den nächsten zwei Jahren mehr als 200 vertikale Videos für die My Drama-App zu erstellen und zu veröffentlichen.

Die ersten Serien, Billionaire Blackmail und Bound by Obsession, sind bereits in Produktion und werden in Atlanta gefilmt. Einige der Projekte werden eine Erweiterung der bestehenden IPs von Fox sein, darunter die möglichen Franchises von Gordon Ramsay und Bento Box Entertainment.

Holywater hat über 55 Millionen Downloads und entwickelt drei Plattformen:

My Drama – Streaming von geskripteten Mikro-Dramen;

My Muse – vertikale Videos, die durch generative KI erstellt werden;

My Passion ist die führende unabhängige digitale Buchverlagsplattform in den USA und Europa.

Rob Wade, CEO von Fox, bezeichnete die Investition in vertikale Videos als eine Wette auf langfristiges Wachstum und eine schnellere Umsetzung der Ideen von Kreativen auf allen Plattformen.

Die Mitbegründer von Holywater, Bohdan Nesvit und Anatolij Kasyanov, fügten hinzu, dass die Partnerschaft vertikale Serien zum Mainstream machen soll, indem sie die Messlatte für die Qualität anhebt und das Genre-Angebot erweitert.

Wirtschaftliche Wahrheit.