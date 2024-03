Die ukrainischen Atomkraftwerke haben auf reduzierte Last umgeschaltet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Mehrere Blöcke von Kernkraftwerken arbeiten aufgrund eines Stromüberschusses im ukrainischen Energiesystem die zweite Woche in Folge mit reduzierter Leistung. Dies teilte das Energieministerium am Donnerstag, den 7. März, mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass die ukrainischen Kernkraftwerke mit 6.950 MW das größte Volumen der gesamten Stromerzeugung erzeugen. NAEK Energoatom bereitet sie auf die geplanten Reparaturen vor. Eigentlich sollte die Reparaturkampagne in der Atomindustrie am 13. März beginnen, aber die aktuelle Situation erlaubt es, sie schon früher – am 8. März – zu starten.

„Dies wird es ermöglichen, die Kernkraftwerke schneller auf die Wintersaison 2024/25 vorzubereiten und die Zeitpläne für die Reparaturen und die vorbeugende Wartung, einschließlich der Brennstoffumladung, zu optimieren“, heißt es in der Erklärung.

Das Energieministerium fügte hinzu, dass die maximale Optimierung des Reparaturplans den Ukrainern eine stabile Stromversorgung sowohl im Sommer als auch während der nächsten Heizperiode sichern wird.

Wir möchten daran erinnern, dass die Ukraine in dieser Woche zweimal den Rekord für Stromexporte aktualisiert hat. Das Hochwasser der Flüsse und das sonnige Wetter begünstigten die aktive Arbeit der Wasserkraftwerke und der EE-Kraftwerke.

Aber heute wurde bekannt, dass der Stromverbrauch der Ukraine vor dem Hintergrund des kalten Wetters gestiegen ist.