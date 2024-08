Im ukrainischen Kulturministerium wird es einen Jugendrat geben: Was wir wissen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Der Jugendrat wird für Personen im Alter von 18 bis 35 Jahren offen sein, einschließlich Vertretern von Jugend-NGOs und -Gewerkschaften, studentischen Selbstverwaltungsgremien von Universitäten und Einrichtungen der beruflichen Hochschulbildung

Es wird ein Jugendrat im Ministerium für Kultur und Informationspolitik eingerichtet. Dieses Gremium wird Vorschläge und Empfehlungen von jungen Menschen zur Gestaltung und Umsetzung der staatlichen Politik in den Bereichen Kultur und Kunst, Bibliothekswesen, Museen, Kreativwirtschaft, Medien und staatliche Sprachenpolitik vorbereiten, einreichen und prüfen.

Dies teilte der Pressedienst des Kulturministeriums mit.

Das Ministerium teilte mit, dass Personen im Alter von 18 bis 35 Jahren, darunter Vertreter von Jugend-NGOs und -Gewerkschaften, studentischen Selbstverwaltungsorganen von Universitäten und Fachhochschulen sowie Jugendzentren, dem Jugendrat beitreten können.

„Eine wichtige Voraussetzung für aktive junge Menschen, die sich an der Arbeit des Rates beteiligen möchten, ist die aktive Teilnahme am öffentlichen Leben, Erfahrung in der Arbeit mit Studenten, Freiwilligen, Nichtregierungsorganisationen und internationalen Institutionen sowie Grundkenntnisse in der Kultur- und Informationspolitik“, fügte das Kulturministerium hinzu.

In einem Kommentar zu Suspilne erklärte der amtierende Minister für Jugend und Sport, Matviy Bidnyi, dass junge Menschen, die Reformen wollen, im Mittelpunkt aller Prozesse in der Ukraine stehen sollten. Er fügte hinzu, dass ähnliche Jugendräte im Verteidigungsministerium und im Sportministerium eingerichtet worden sind.