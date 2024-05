Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die geistlose „russische Welt“ hinterlässt nur Ruinen, und das zeigt sich vor allem an der großen Zahl zerstörter Kirchen und Gotteshäuser.

Stratcom Armed Forces of Ukraine meldete am Sonntag, den 5. Mai, wenn die orthodoxen Christen Ostern feiern, die Zahl der von den Russen zerstörten religiösen Gebäude in der Ukraine.

„Die geistlose ‚russische Welt‘ hinterlässt nur Ruinen. Die Russen haben mehr als 500 religiöse Gebäude von Christen, Juden und Muslimen in der Ukraine zerstört. Daher erinnert StratCom an diesem Tag an acht zerstörte Tempel, Synagogen und Moscheen – ein kleiner Prozentsatz der Zerstörung“, heißt es in der Botschaft.

Erinnern Sie sich, dass die Russen am 23. Juli letzten Jahres einen Raketenangriff auf Odessa gestartet haben. Dabei wurden viele Häuser im historischen Zentrum der Stadt zerstört, darunter auch die Kathedrale der Verklärung des Heilands. Das Gebäude und das Dach des Gotteshauses wurden teilweise zerstört. Eine feindliche Rakete schlug in den Hauptaltar ein.

Und im Herbst wurde die Kathedrale, die kein Dach mehr hatte, durch starke Regenfälle überflutet.