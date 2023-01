Die ukrainischen Streitkräfte haben Dutzende von Angriffen auf feindliche Stellungen durchgeführt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte hat eine Zusammenfassung des russischen Militäreinsatzes in der Ukraine ab Samstagabend, 7. Januar, 318 Kriegstage, veröffentlicht.

„Trotz der angekündigten so genannten Waffenruhe beschießen die russischen Angreifer weiterhin Stellungen unserer Einheiten mit Panzern, Mörsern und Artilleriegeschossen. Außerdem führte der Feind im Laufe des Tages Luftangriffe und sieben Angriffe mit Raketenwerfern durch“, heißt es in dem Bericht.

Es wird auch darauf hingewiesen, dass die Gefahr von feindlichen Luft- und Raketenangriffen auf kritische Infrastrukturen in der gesamten Ukraine bestehen bleibt.

„Der Feind konzentriert seine Bemühungen auf die Durchführung von Offensiven in den Richtungen Bachmutsk, Avdeevsk und Lymansk und versucht, die taktische Situation in Richtung Kupyansk zu verbessern. In den Richtungen Nowopawlowsk, Saporischschja und Cherson verteidigt sie weiterhin aktiv die zuvor besetzten Linien“, berichtet der Generalstab.

Der Generalstab berichtet auch, dass die ukrainischen Fernsehsendungen in Siedlungen in der besetzten Region Saporischschja eingestellt wurden.

„In den vorübergehend besetzten Gebieten, in der Stadt Melitopol und dem Dorf Priazovskoye in der Region Saporischschja, haben die Invasoren die Ausstrahlung aller ukrainischen Fernsehkanäle gestoppt, es wird nur russisches Fernsehen ausgestrahlt“, heißt es in der Zusammenfassung.

Der Generalstab berichtet über die Erfolge der ukrainischen Luftstreitkräfte, der Raketentruppen und der Artillerie.

„Die Luftstreitkräfte der ukrainischen Verteidigungskräfte haben im Laufe des Tages 21 feindliche Konzentrationsgebiete getroffen sowie drei Angriffe auf die Stellungen ihrer Flugabwehrraketensysteme durchgeführt. Und unsere Raketen- und Artilleristen haben vier Konzentrationspunkte der feindlichen Truppen und zwei Munitionslager getroffen“, so der Generalstab.