Ein ukrainischer Journalist ist in Kachowka verschwunden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Lokaljournalist Oleg Baturin verschwand am Samstagabend in Kachowka in der Region Cherson. Dies berichtete am Samstag, den 12. März, ein regionaler Vertreter des Instituts für Massenmedien unter Berufung auf die Ehefrau von Baturin.

Es ist bekannt, dass Oleg gegen 16 Uhr einen Anruf von einem Bekannten erhielt, der ihm anbot, ihn in der Nähe des Busbahnhofs zu treffen, der sich in der Nähe des Hauses des Journalisten befindet.

„Gegen 16.30 Uhr ging Oleg zu dem Treffen und ließ sein Telefon und seine Unterlagen zu Hause. Er versprach, in 20 Minuten zurück zu sein. Aber er kam nicht zurück“, sagte die Frau des Journalisten.

Gegen 16.50 Uhr wurden russische Militärangehörige in der Nähe des Busbahnhofs gesichtet.

Oleg Baturin arbeitet als Journalist für die Zeitung Noviy Den‘.

In Kachowka ist kein russisches Militär dauerhaft stationiert, aber die Nachbarstadt Nowa Kachowka ist besetzt. Sie versuchen, dort eine zivil-militärische Verwaltung zu schaffen, die von den Russen kontrolliert wird.

Es ist bekannt, dass die russischen Besatzer ein „Referendum“ vorbereiten, um die Region Cherson zu einer „Volksrepublik“ zu erklären. Die Abgeordneten des Regionalrats hielten eine Dringlichkeitssitzung ab…