Ukrenergo hat den Bedarf an Importen aus Weißrussland erklärt

Ukrenergo hat Weißrussland um Nothilfe gebeten, weil das Land einen Kapazitätsengpass in seinem Wärmekraftwerk hat und die Produktion aus erneuerbaren Energiequellen zurückgegangen ist. Dies teilte das Unternehmen am Dienstag, den 2. November, in einer Erklärung mit.

„Am 2. November ist das Unternehmen gezwungen, aufgrund eines Kapazitätsdefizits in der ukrainischen UES Notfallhilfe aus Weißrussland zu aktivieren. Die Gründe für das Kapazitätsdefizit sind vermehrte Unfälle in den Wärmekraftwerksblöcken während des saisonalen Verbrauchsanstiegs. Gleichzeitig kam es am 2. November zu einer erheblichen Überproduktion in den Wasserkraftwerken und einem Rückgang der Erzeugung aus erneuerbaren Energiequellen“, heißt es in der Erklärung.

Das belarussische Energieministerium teilte heute mit, dass es mit der Lieferung von 500 MW Strom in das ukrainische Energiesystem begonnen hat.

Die Stromknappheit wurde durch Massenabschaltungen von Kraftwerksblöcken in staatlichen Wärmekraftwerken aufgrund fehlender Kohlereserven verursacht. Aus diesem Grund ist seit Herbstbeginn in jedem Kraftwerk ein Kraftwerksblock in Betrieb…