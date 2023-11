Ukrenergo hat berichtet, dass Hunderte von Siedlungen ohne Strom sind

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Montagmorgen waren 605 Siedlungen in der Ukraine aufgrund von russischem Beschuss, schlechtem Wetter und technischem Versagen stromlos. Dies berichtete Ukrenergo am 13. November.

Auch 153 Siedlungen in den Regionen Dnipropetrowsk, Saporischschja, Kirowohrad, Sumy, Charkiw, Cherson und Tschernihiw blieben aufgrund von schlechtem Wetter ohne Strom.

Aufgrund der Feindseligkeiten und anderer Gründe sind 452 Siedlungen weiterhin ohne Licht. In den Regionen Donezk, Saporischschja, Charkiw, Cherson und Tschernihiw sind die Netze durch Beschuss beschädigt worden. Notsanierungsarbeiten werden je nach Sicherheitslage und mit Genehmigung des Militärs durchgeführt.

Gleichzeitig reicht die von den Kraftwerken erzeugte Elektrizität aus, um den Bedarf aller Verbraucher zu decken. Es wurden keine Verbrauchsgrenzen eingeführt.

Heute exportiert die Ukraine während der Nachtstunden (täglicher Mindestverbrauch) Strom in die Slowakei, nach Rumänien und Moldawien mit einem Gesamtvolumen von 1.767 MWh, mit einer maximalen Kapazität von bis zu 346 MW während bestimmter Stunden.

Gleichzeitig wird in den Morgen- und Abendstunden (Zeiten des maximalen Verbrauchs) Strom aus denselben Ländern in einer Gesamtmenge von 1.116 MWh importiert, mit einer maximalen Kapazität von bis zu 200 MW in einigen Stunden.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass russische Aggressoren am 7. November die Gasinfrastruktur in zwei Regionen der Ukraine beschädigt haben. Abonnenten wurden abgeschaltet.