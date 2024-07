Ukrenerho hat beschlossen, die Stromausfälle am Donnerstag zu verstärken

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Grund für die Verschärfung der Einschränkungen in den ukrainischen Regionen ist der Anstieg des Stromverbrauchs während der Hitzewelle.

Am Donnerstag wird es in der Ukraine den ganzen Tag über verstärkte Stromausfälle geben. Dies berichtete Ukrenerho am Mittwoch, den 10. Juli.

„Von 16:00 bis 23:00 Uhr werden die Oblenergos vier Stromausfälle gleichzeitig anwenden. In den verbleibenden Stunden werden drei Warteschlangen verwendet“, heißt es in der Mitteilung.

Das Unternehmen stellte fest, dass der Grund für die Verschärfung der Beschränkungen – die Zunahme des Verbrauchs in der Hitze.