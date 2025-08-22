Umweltsteuer: 3 Milliarden Hrywnja über 7 Monate gezahlt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Einnahmen sind fast die gleichen wie im letzten Jahr

Zwischen Januar und Juli 2025 haben die Steuerzahler 2,968 Milliarden Hrywnja an Umweltsteuern an den Haushalt abgeführt.

Dies teilte die staatliche Steuerbehörde mit.

Dies ist ein Anstieg von 0,9% oder +Hrywnja 26 Millionen im Vergleich zum gleichen Zeitraum des letzten Jahres. Im Jahr 2024 beläuft sich die Zahl der Zahlungen auf 2,942 Milliarden Hrywnja, so der Bericht.

Kiew zahlte die meisten Umweltsteuern – 578,1 Millionen Hrywnja. Die Oblast Dnipropetrowska zahlte 552,7 Millionen Hrywnja, die Oblast Iwano-Frankiwsk – 284,5 Millionen Hrywnja, die Oblast Zaporizka – 178 Millionen Hrywnja.

Die Umweltsteuer wird von Steuerzahlern entrichtet, die Schadstoffe in die Luft emittieren, in Gewässer einleiten, Abfälle entsorgen und radioaktive Abfälle erzeugen.

Für die Zeit des Kriegsrechts sind Steuerzahler, deren Einrichtungen sich in den Gebieten befinden, in denen militärische Operationen durchgeführt werden (wurden) oder die vorübergehend von Russland besetzt sind, vorübergehend von der Zahlung der Umweltsteuer befreit, fügt der staatliche Grenzschutzdienst der Ukraine hinzu.

Zur Wiederholung:

Zuvor wurde berichtet, dass die lokalen Haushaltseinnahmen in den 7 Monaten des Jahres 2025 mehr als 280 Milliarden Hrywnja betrugen. Das sind 18% mehr als im gleichen Zeitraum des letzten Jahres.

Kiew hat während des Kriegsrechts sechs Monate lang eine Rekordsteuer für Touristen eingenommen. Im vergangenen Jahr beliefen sich die Einnahmen der Hauptstadt aus der Touristensteuer auf insgesamt 50,83 Mio. Hrywnja, was deutlich höher ist als in den Vorjahren, darunter 38,8 Mio. Hrywnja im Jahr 2022 und 38,5 Mio. Hrywnja im Jahr 2023.