Ein unbemanntes Luftfahrzeug hat ein Umspannwerk in der Region Wolgograd in Russland angegriffen

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In der Nacht des 27. Juli hat ein unbemanntes Luftfahrzeug ein Umspannwerk in der russischen Region Wolgograd beschädigt, das Bahngleise mit Strom versorgt.

Dies berichtet die DW.

Nach Angaben des örtlichen Gouverneurs Andrej Bocharov befand sich die Anlage im Bezirk Oktyabrsky der Region.

Bocharov bestätigte den Angriff, stellte aber fest, dass die Luftabwehr „gut funktioniert“ habe. Ihm zufolge „wurde durch den Fall der Drohnentrümmer die Stromversorgung der Oberleitung der Eisenbahn beschädigt.“ Das Ausmaß des Schadens soll von Spezialisten beurteilt werden. Der Gouverneur sagte, dass es bei dem Angriff keine Verletzten gegeben habe.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Stromausfall zu Verspätungen im Zugverkehr führte. Der Anschlag führte auch zu einer vorübergehenden Sperrung des Luftraums in der Region, was zu Verspätungen bei einigen Flügen am Flughafen Wolgograd führte.

Zur Erinnerung:

Das russische Verteidigungsministerium erklärte, dass sein Luftverteidigungssystem in der Nacht des 27. Juli angeblich 99 „ukrainische Drohnen“ abgefangen und zerstört hat.