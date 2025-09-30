Der Verkehr auf dem Bosporus wurde wegen eines Unfalls auf einem Schiff mit Ziel Russische Föderation gesperrt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Nach dem Eingreifen des Istanbuler Schifffahrtsservicezentrums wurde das ARDA-Schiff am Ankerplatz Büyükdere am Bosporus festgemacht.

Der Bosporuskanal wurde am 30. September in beiden Richtungen für den Verkehr gesperrt, weil ein 98 Meter langes Frachtschiff auf der Fahrt von Bandirma (Türkei) nach Russland einen Motorschaden erlitten hatte. Dies teilte das türkische Ministerium für Verkehr und Infrastruktur mit, berichtet Hürriyet.

Nach Angaben von Marine Traffic segelte das Schiff ARDA unter der Flagge Panamas und war auf dem Weg über den Bosporus vom türkischen Hafen Bandirma im Marmarameer zum russischen Schwarzmeerhafen Tuapse.

Nach dem Einschreiten des Istanbuler Schiffsverkehrsservicezentrums wurde die ARDA am Ankerplatz Büyükdere am Bosporus festgemacht.