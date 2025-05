Die Verluste der Russischen Föderation im Krieg haben 973 Tausend Kämpfer überschritten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die gesamten Kampfverluste der russischen Invasoren vom 24.02.22 bis zum 18.05.25 belaufen sich vorläufig auf 973 730 Menschen.

Die russische Armee hat in den letzten 24 Stunden 1130 Soldaten und mehr als 140 Einheiten an Waffen und militärischer Ausrüstung der Angreifer verloren. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am 18. Mai mit.

Insgesamt seit Beginn des Krieges eliminiert: