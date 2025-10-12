Verstärkung der Luftverteidigung und mehr: Selenskyj spricht mit Macron

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat ein Telefongespräch mit dem französischen Staatschef Emmanuel Macron angekündigt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Beitrag des Präsidenten auf Telegram.

Einzelheiten des Gesprächs

Selenskyj informierte Macron über die vorrangigen Bedürfnisse der Ukraine, vor allem die Luftverteidigung.

Der Staatschef sagte, dass Russland jetzt die Gunst der Stunde nutze – die Tatsache, dass der Nahe Osten und innenpolitische Fragen in jedem Land maximale Aufmerksamkeit erhalten.

Selenskyj betonte, dass die russischen Angriffe auf die Ukraine bösartiger geworden seien.

„Wir haben darüber gesprochen, wie wir dem entgegenwirken können. Insbesondere arbeiten wir daran, das PURL-Programm auszuweiten“, sagte der ukrainische Präsident.

Die Staats- und Regierungschefs koordinierten auch Kontakte mit anderen Partnern und diplomatische Veranstaltungen in den kommenden Wochen.

„Wir arbeiten daran, den Druck auf Russland zu erhöhen“, betonte der Präsident.

