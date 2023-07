Vorrücken der Kämpfe im Süden - Verteidigungsministerium

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Verteidigungskräfte rücken allmählich in die Richtungen Berdjansk und Melitopol vor, während die Russen im Osten in mehrere Richtungen vorrücken, sagte die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maljar auf Telegram.

„Unter schweren Kämpfen, aber allmählich rücken wir in Richtung Berdjansk und Melitopol vor. Unsere Truppen stoßen auf heftigen feindlichen Widerstand, auf abgelegene Minen, auf umgestürzte Reserven, aber sie schaffen beharrlich und unermüdlich Bedingungen für ein schnelles Vorrücken“, betonte sie.

Gleichzeitig berichtete Maljar, dass der Feind in mehrere Richtungen vordringt – Awdijiwka, Marjinka, Lyman.

„Überall ist es jetzt heiß“, bemerkte sie.

Die Russen sind auch in Richtung Svatov vorgerückt.

„Dort finden heftige Kämpfe statt. Der Feind greift Belogorovka und Serebryanka an. Die Lage ist ziemlich kompliziert“, sagte Maljar.

In Richtung Bachmut stoßen die Verteidigungskräfte an der südlichen Flanke vor, mit teilweisem Erfolg, an der nördlichen Flanke gehen die Kämpfe weiter. Der Feind hat zwei Luftlande-Sturmregimenter dorthin verlegt.