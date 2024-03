Die Wärmekraftwerke von DTEK haben ihre Stromerzeugung gesteigert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den ersten beiden Monaten des Jahres 2024 haben die Wärmekraftwerke von DTEK Energy 2,6 Mrd. kWh Strom erzeugt, das sind 6% mehr als im Januar-Februar letzten Jahres. Dies teilte der Pressedienst von DTEK am Freitag, den 8. März mit.

„Diese Menge an Strom, die in das Energiesystem eingespeist wurde, entspricht dem durchschnittlichen Energieverbrauch von fast 900 Tausend Familien während des Jahres“, sagte das Unternehmen.

Der CEO von DTEK Energo, Ildar Saleev, betonte seinerseits, dass in diesem Winter alle verfügbaren Anlagen des thermischen Kraftwerks von DTEK mit maximaler Leistung arbeiteten.

„Vor allem in den Zeiten, in denen der Verbrauch aufgrund der Wetterbedingungen und der niedrigen Temperaturen anstieg. Deshalb tut der Energiesektor trotz der feindlichen Beschießung unserer Anlagen – und davon gab es in diesem Winter fast 40 – weiterhin alles, um die Versorgung der Ukrainer mit Licht und Wärme sicherzustellen“, sagte er.