Wasser überflutet Straßen und Häuser in Transkarpatien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Wasserstand der lokalen Flüsse ist in der Region Transkarpatien aufgrund starker Regenfälle angestiegen. Überschwemmte Straßen, Haushalte und landwirtschaftliche Flächen in allen Bezirken der Region, berichtete der Staatliche Notdienst am Samstag, den 2. Dezember.

Demnach wurden in den Bezirken Berehovsky und Khustsky 440 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche überflutet.

Rettungskräfte pumpen Wasser aus Wohnhäusern und Haushalten in den Städten Uschhorod und Svalyava sowie in den Dörfern Krichevo und Lazy Tyachivsky und dem Dorf Bogdan Rakhovsky aus.

„Überschwemmte zwei lokale Autobahnen zwischen den Siedlungen c. Chernotysovo und v. Kholmovets, und zwischen v. V. Komyati und dem Dorf v. Shalanki des Bezirks Berehiv. Reisen ist möglich. Auch die Autobahn H-09 Mukatschewo-Rogatin-Lwiw zwischen den Dörfern Tyachiv und Bedevlya ist überflutet. Bedevlya, die Durchfahrt ist möglich“, heißt es in der Nachricht.

Es wurde auch bekannt, dass die Stützmauer eines Privathauses im Dorf Roztoki aufgrund von Überschwemmungen verschoben wurde.

Zuvor wurde bekannt, dass im Westen der Ukraine eine Sturmwarnung ausgesprochen wurde. Wegen des schlechten Wetters wurden fast 500 Siedlungen stromlos geschaltet.