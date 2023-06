Wasserstand sinkt allmählich im Gebiet Cherson - Staatlicher Notdienst der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

32 Siedlungen am rechten Ufer des Dnjepr und 14 Siedlungen am linken Ufer sind in der Region Cherson weiterhin überflutet. Der Wasserstand sinkt allmählich, teilte der Staatliche Katastrophenschutzdienst am 11. Juni mit.

„Seit 10:00 Uhr sinkt der Wasserstand des Dnjepr am Posten Cherson allmählich und liegt bei 3,87 Metern. Auf dem Kachowka-Stausee am Posten Nikopol ist der Wasserstand (seit dem Unfall) um 7,42 Meter gesunken“, so die Retter.

Um die Folgen der Sprengung des Kakhovska-Wasserkraftwerks in der Region zu beseitigen, waren 760 Menschen und 174 Einheiten der Ausrüstung des Staatlichen Rettungsdienstes der Ukraine, darunter 47 Schiffe, im Einsatz.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj veröffentlichte eine Reihe von Fotos aus der überfluteten Region Cherson.

„Jeder Terrorist rechnet für sich nur mit wenigen Ergebnissen: menschliches Leid, Einschüchterung der Menschen und die Zerstörung, die der Terror hinterlässt. Genau so handelt Russland auch in diesem Fall. Wir werden alles tun, um den Menschen auch nach dieser Katastrophe die Lebensgrundlage zu garantieren“, betonte das Staatsoberhaupt.