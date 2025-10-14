Wie viele Ukrainer glauben an den Sieg und welche Möglichkeiten gibt es, einen Krieg zu führen: Umfragedaten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Im September 2025 glaubt die große Mehrheit der Ukrainer an einen Sieg. Gleichzeitig werden die Möglichkeiten der Kriegsführung nur mittelmäßig eingeschätzt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Überwachung der ukrainischen Gesellschaft Wave 2025 durch das Institut für Soziologie der Nationalen Akademie der Wissenschaften der Ukraine.

Zuversicht auf den Sieg

Der Umfrage zufolge sind 40,9% der Befragten voll und ganz zuversichtlich, während 34% eher zuversichtlich sind. 6,1% sind überhaupt nicht zuversichtlich, und 12,6% der Befragten sind eher unsicher.

Fähigkeiten zur Kriegsführung

Die Meinungen über die derzeitigen Fähigkeiten der Ukraine zur Kriegsführung sind geteilt. Sie sind im Allgemeinen gut – 7,2%, zufriedenstellend – 39,5%. Die Gesamtbeurteilung der Fähigkeiten liegt bei 41,6%.

Wie sich die Einschätzung der internationalen Unterstützung verändert hat

Im September 2025 hielten 25,4% der Bürger das Niveau der internationalen Unterstützung für sehr gut, 54,7% für zufriedenstellend und nur 20% für sehr schlecht.

Die Feldphase der letzten Umfrage dauerte vom 9. September bis zum 8. Oktober 2025. Der statistische Fehler der Stichprobe von 1835 Befragten mit einem Konfidenzniveau von 95% und einem Designeffekt von 1,1 liegt nicht über 2,4%.

Laut einer von der Stiftung für demokratische Initiativen und dem Rasumkow-Zentrum im August 2025 durchgeführten Umfrage glaubte die große Mehrheit der Befragten (73%), dass die Ukraine den Krieg gegen Russland gewinnen würde.

Nach Angaben des Kyjiw International Institute of Sociology vom September 2025 ist die Mehrheit der Ukrainer (62%) weiterhin bereit, den Krieg so lange wie nötig auszuhalten.