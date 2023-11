Im Winter wird es in der besetzten Region Cherson kalt sein - Zentrum für nationalen Widerstand

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die russischen Invasoren können die Heizperiode in den besetzten Gebieten von Cherson nicht gewährleisten, also sollten sich die Menschen auf kaltes Wetter vorbereiten. Darüber berichtet am Samstag, den 18. November, das Zentrum des nationalen Widerstands.

Dort wurde erklärt, dass die Russen noch keine Kohle in die besetzten Gebiete gebracht haben.

„Viele Kesselhäuser in den vorübergehend besetzten Gebieten der Region Cherson haben immer noch keine Kohlevorräte für den Winter“, heißt es im Zentrum des nationalen Widerstands.

Der Widerstand stellt fest, dass dies auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass sich die Kohlepreise in den vorübergehend besetzten Gebieten im Vergleich zum letzten Jahr verdreifacht haben und die Besatzungsverwaltungen immer noch keine Eile haben, zusätzliche Mittel bereitzustellen, um den Durchgang der Heizsaison zu gewährleisten.

„Auch die Preise für Brennholz sind erheblich gestiegen, was es den Bewohnern von Privathäusern ebenfalls nicht erlaubt, sich auf den Winter vorzubereiten. Wir empfehlen den Bürgern in den vorübergehend besetzten Gebieten, sich beraten zu lassen, wie sie sich unter solch schwierigen Bedingungen auf den Winter vorbereiten können“, fügt das Zentrum für nationalen Widerstand hinzu.

