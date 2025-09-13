Es wurde bekannt, wie die Luftverteidigung einen nächtlichen Angriff abwehrte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Es wurden Raketentreffer und 27 Drohneneinschläge an neun Orten sowie herabfallende Trümmer an drei Orten verzeichnet.

In der Nacht zum Samstag haben russische Angreifer eine ballistische Rakete vom Typ Iskander-M/KN-23 und 164 Drohnen verschiedener Typen auf die Ukraine abgefeuert. Die meisten der feindlichen Ziele wurden neutralisiert, teilte die Luftwaffe der ukrainischen Streitkräfte am Morgen des 13. September mit.

Es wird angegeben, dass der Feind aus den Richtungen der russischen Ortschaften Kursk, Orjol, Brjansk, Millyorowo und Primorsko-Achtarsk angegriffen hat. Unter den beteiligten Drohnen befinden sich etwa 90 „Schahedin“.

Der Luftangriff wurde von Luftstreitkräften, Flugabwehrraketen, Einheiten für elektronische Kampfführung und unbemannte Systeme sowie mobilen Feuergruppen abgewehrt.

Nach vorläufigen Angaben schoss die Luftabwehr ab 09:00 Uhr 137 feindliche Schahed, Gerber und andere Arten von Drohnen im Norden, Süden, Osten und Zentrum des Landes ab, so der Bericht.

