Es wurde der heißeste Tag an der Front im Oktober genannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Im Oktober führten die russischen Angreifer fast 140.000 Granatenangriffe durch, von denen 3.353 mit Mehrfachraketenwerfern durchgeführt wurden.

Die Intensität der Kämpfe an der Front blieb im Oktober hoch: 5.480 Scharmützel und fast 140.000 Artilleriebeschüsse durch den Feind wurden in diesem Monat verzeichnet. Die Zahlen übertrafen das Niveau vom September, teilte das Verteidigungsministerium am Montag, den 3. November mit.

„Nach den Berichten des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine gab es im Oktober 5.480 militärische Zusammenstöße. Im Laufe des Monats überstieg ihre Zahl wiederholt 200 pro Tag. Die meisten Kampfzusammenstöße gab es am 9. Oktober – 245“, heißt es in der Meldung.

Nach Angaben der Agentur hat auch die Aktivität der feindlichen Luftfahrt und die Intensität des Artilleriebeschusses zugenommen. Im Oktober haben die russischen Truppen fast 140 Tausend Schüsse abgegeben, davon 3 353 aus Mehrfachraketenwerfern.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass es im Laufe des Tages am 2. November 162 militärische Zusammenstöße an der Front gab. Der Feind drängte vor allem in Richtung Pokrowski – 68 Angriffe.

Auch im Laufe des vergangenen Tages hat Russland mehr als 1.160 getötete und verwundete Soldaten verloren. Die Gesamtzahl der russischen Verluste seit Beginn des großen Krieges nähert sich 1,2 Millionen Menschen.