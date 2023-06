Zehn Raketen und Shahed werden über Nacht zerstört - Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Nacht zum 13. Juni hat die Russische Föderation einen weiteren Raketen- und Drohnenangriff auf die Ukraine gestartet, mit einem Treffer in Krywyj Rih in der Region Dnipropetrowsk. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine mit.

„Vorläufig hat der Feind 14 Marschflugkörper X-101/555 eingesetzt, von denen zehn von der Luftabwehr zerstört wurden. Außerdem gab es einen Luftangriff durch vier Shaheds, von denen einer von unseren Verteidigern abgeschossen wurde“, heißt es in dem Bericht vom Morgen.

Es wird festgestellt, dass ein fünfstöckiges Gebäude und andere zivile Infrastruktur in Krywyj Rih getroffen wurde.

„Leider gibt es Verletzte in sehr ernstem Zustand. Die Informationen werden derzeit geklärt“, fügte das Militär hinzu.

In den vergangenen 24 Stunden setzten die Angreifer zwei vom Meer aus abgefeuerte Kalibr-Marschflugkörper auf Wohngebäude in der Region Charkiw ein. Darüber hinaus hat der Feind 31 Luftangriffe durchgeführt und 47 Mehrfachraketenwerfer auf Stellungen und Siedlungen der ukrainischen Streitkräfte abgefeuert.

„Die zivile Infrastruktur wurde beschädigt. Insbesondere wurden durch den Beschuss von Bilopil in der Region Sumy und Schewtschenkove in der Region Charkiw Privathäuser zerstört. Russische Terroristen warfen außerdem drei gelenkte Luftbomben auf die Stadt Orekhov in der Region Saporischschja, wobei ein Zivilist getötet und Privathäuser zerstört wurden. Der Luftangriff beschädigte ein Kulturzentrum und Wohnhäuser“, so der Generalstab.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Wahrscheinlichkeit von Raketen- und Luftangriffen auf das gesamte Territorium der Ukraine sehr hoch bleibt.