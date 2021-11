Die Zeitschrift Korrespondent hat das CEO-2021-Rating vorgestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Zeitschrift Korrespondent hat ihr jährliches Rating der erfolgreichsten CEOs ukrainischer Unternehmen veröffentlicht.

Zu den Top 50 des Präsidenten gehören Vertreter verschiedener Wirtschaftszweige, darunter Logistik, Banken, IT, Metallurgie und Pharmazie.

„Dieses Rating wird von denjenigen benötigt, die in der Wirtschaft Karriere machen, von denjenigen, die die stärksten Fälle studieren, von denjenigen, die die Trends in der ukrainischen Wirtschaft analysieren – und diese Liste potenzieller Interessengruppen lässt sich fast unendlich fortsetzen“, so die Autoren des Ratings.

In diesem Jahr wurden die Auswahlkriterien aufgrund der Pandemie verschärft, indem die Stresstoleranz berücksichtigt wurde. Sie schenkten auch den Beziehungen zwischen CEOs und Regierungsbehörden mehr Aufmerksamkeit. Berücksichtigt wurden auch ihr Ruf in der Öffentlichkeit und der Beitrag, den sie zur Entwicklung ihrer Unternehmen geleistet haben.

Zu den Top 20 gehören also Vladyslav Chechetkin (Online-Shop ROZETKA), Andrij Obrizan (Pharmaunternehmen Darnitsya) und Ihor Smelyansky (Ukrposhta).

Es wurde festgestellt, dass es dem CEO von Rozetka gelungen ist, den Jahresumsatz des Unternehmens auf 2 Milliarden Dollar zu steigern. Das Unternehmen hat auch seine eigene Marke für Haushalts- und semiprofessionelle Geräte RZTK, die in Deutschland registriert ist.

CEO Darnica Obrizan steigerte den Nettogewinn des Unternehmens und ebnete außerdem den Weg für die Einführung von 21 neuen Arzneimittelmarken im Jahr 2021. Durch die Einführung digitaler Produktions- und Personalverwaltungstechnologien konnte die Zeit bis zur Registrierung von Arzneimitteln von 30 Monaten auf 18 Monate verkürzt werden.

Ukrposhta unter Smelyansky hat seinen Nettogewinn in drei Quartalen des Jahres 2021 verdoppelt. Das Unternehmen plant auch die Eröffnung einer eigenen Bank, für deren Kauf es bereits eine Genehmigung erhalten hat. Der Vertrag mit dem CEO von Ukrposhta gilt bis mindestens Mitte 2023.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Bewertung der Leistung des CEO von einer Reihe unabhängiger Finanz- und PR-Experten vorgenommen wurde, die von den Rating-Autoren eigens eingeladen wurden.