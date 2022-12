Zwei Gemeinden in der Region Mykolajiw wurden an einem Tag beschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Leiter der Militärverwaltung der Region Mykolajiw, Witalij Kim, hat Informationen über den feindlichen Beschuss in der Region in den letzten 24 Stunden ab 08:00 Uhr am 22. Dezember veröffentlicht.

In der Region Mykolajiw hat der Feind gestern, am 21. Dezember, um 9:30 Uhr, 12:22 Uhr und 13:22 Uhr das Hafengebiet und die Siedlung der Gemeinde Ochakivska mit Artillerie beschossen. Drei Menschen wurden verwundet, darunter ein 10-jähriger Junge. 16 Wohnhäuser wurden beschädigt.

Gestern, am 21. Dezember, um 13.30 Uhr beschoss der Feind die Gemeinde Kutsuruba mit MLRS. Keine Schäden oder Verletzte.

Heute, am 22. Dezember, um 00:57 Uhr, wurde die Gemeinde Ochakiv beschossen. An Wohnhäusern wurden Schäden verursacht. Keine Verletzten.

In Mykolajiw, Pervomaisky, Wosnessensky und Bashtansky Bezirke der Tag und die Nacht waren relativ ruhig, – sagte Kim.

Gestern wurde berichtet, dass eine Mutter und ein Kind als Folge des Beschusses in Ochakov verwundet wurden.

