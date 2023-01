Zwei Russen, die in Hostomel einen Mann erschossen haben, werden vor Gericht gestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Staatsanwaltschaft der Stadt Kiew hat eine Anklageschrift gegen zwei russische Soldaten wegen Verletzung der Kriegsgesetze und -bräuche in Verbindung mit vorsätzlichem Mord (Artikel 438 Teil 2 des Strafgesetzbuchs der Ukraine) an das Gericht geschickt. Dies berichtet die Generalstaatsanwaltschaft am 2. Januar.

Die Ermittlungen ergaben, dass die Angreifer im März 2022 auf dem Gelände des Tierheims Hostomel in der Svyato-Pokrovska-Straße einen provisorischen Militärposten einrichteten.

Sie versuchten, lokale Bürger zum Entladen und Transportieren der Munition heranzuziehen. Einer der Bewohner weigerte sich. Die Entführer brachten den Mann dann in ein Waldstück, wo er erschossen wurde, um ihn einzuschüchtern. Als der Mann sich weigerte, den Eindringlingen ein zweites Mal zu helfen, gab einer der Kommandeure einem Untergebenen den Befehl, den Mann zu erschießen.

Staatsanwälte identifizierten gemeinsam mit dem Sicherheitsdienst der Ukraine und der Kriminalpolizei der Metropolitan Police die russischen Soldaten, die an der Ermordung des ukrainischen Staatsbürgers beteiligt waren.

Ein Agent der russischen Spezialdienste, der Ukrainer rekrutierte, um Informationen über die ukrainischen Streitkräfte zu erhalten, wurde bereits früher enttarnt. Die Frau lebt jetzt in Moskau und ist eine Agentin des Geheimdienstes der russischen Spezialdienste.

