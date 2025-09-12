Öllieferungen ausgesetzt: Drohnen des ukrainischen Sicherheitsdienstes greifen Russlands wichtigste Exportdrehscheibe an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Drohnen des Sicherheitsdienstes der Ukraine (SBU) haben Russlands größten Ölverladehafen in der Ostsee, Primorsk, angegriffen. Im Hafen und in der Pumpstation brachen Brände aus, und die Öllieferungen wurden unterbrochen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Quellen im Sicherheitsdienst der Ukraine.

Gestern Abend haben Drohnen des ukrainischen Sicherheitsdienstes den größten russischen Ölverladehafen an der Ostsee angegriffen, der der Endpunkt des baltischen Pipelinesystems ist.

„Primorsk ist ein wichtiger Knotenpunkt für die Verladung der „Schattenflotte“, die Russland nutzt, um internationale Sanktionen zu umgehen und Öl auf ausländischen Märkten zu verkaufen. Etwa 60 Millionen Tonnen Öl passieren den Hafen jährlich und bringen Russland etwa 15 Milliarden Dollar ein“, sagte die Quelle.

Foto: Drohnen des ukrainischen Sicherheitsdienstes greifen den Hafen von Prymorsk an (soziale Medien)

Infolge des erfolgreichen Angriffs der Drohnen des ukrainischen Sicherheitsdienstes brachen auf einem der Schiffe im Hafen und in der Pumpstation Brände aus, und die Öllieferungen wurden eingestellt.

Die geschätzten täglichen Verluste für den russischen Haushalt durch die Aussetzung der Exporte könnten sich auf bis zu 41 Millionen Dollar belaufen.

Der ukrainische Sicherheitsdienst griff auch eine Reihe von russischen Ölpumpstationen an: