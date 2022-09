Andrjuschtschenko nennt ein Datum für den Beginn der Massenmobilisierung in Mariupol

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Invasoren sammeln Daten von Einwohnern Mariupols für die Mobilisierung. Die lokale Widerstandsbewegung hat Zugang zu Dokumenten erhalten, die dies bestätigen. Dies teilte ein Berater des Bürgermeisters der Stadt, Petro Andrjuschtschenko, in der Sendung Espresso mit.

Ihm zufolge wird die Massenmobilisierung der Einwohner von Mariupol am 10. Oktober beginnen.

„Gestern, am 27. September, hat unsere Widerstandsbewegung Zugang zu den Dokumenten der Besatzungsbehörden von Mariupol erhalten, aus denen hervorgeht, dass mit der Erfassung der Daten von Menschen begonnen wurde, um Listen für die Mobilisierung am 10. Oktober zu erstellen. Und wir wissen, dass die Massenmobilisierung der Einwohner von Mariupol irgendwann am 10. Oktober beginnen wird. Außerdem bereitet der Informationsraum auch die Russen darauf vor, und wir sind zuversichtlich, dass dies für alle besetzten Gebiete gilt, die annektiert werden“, sagte der Berater des Bürgermeisters von Mariupol.