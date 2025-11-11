Aussaatsaison-2025: 94,5% der geplanten Felder wurden mit Wintergetreide besät

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Regionen Odessa, Dnipropetrowsk und Mykolajiw der Ukraine sind führend bei der Aussaat von Getreide.

Bis zum 11. November haben die ukrainischen Landwirte 6194,5 Tausend Hektar mit Wintergetreide besät, das sind 94,5 % der geplanten Flächen. Dies teilte der Pressedienst des Ministeriums für Wirtschaft, Ökologie und Landwirtschaft der Ukraine mit.

So wird Winterweizen auf 4507,6 Tausend Hektar, Wintergerste auf 544,2 Tausend Hektar und Winterroggen auf 66,1 Tausend Hektar angebaut.

Die Regionen Odessa, Dnipropetrowsk und Mykolajiw sind führend bei der Aussaat von Getreidekulturen. In den Regionen Transkarpaten, Saporischschja, Iwano-Frankiwsk, Poltawa, Riwne und Tschernihiw haben die Landwirte die Aussaat bereits abgeschlossen.

Der Winterraps wurde auf 1.076,7 Tausend Hektar ausgesät. Am meisten in den Regionen Odessa, Winnyzja und Mykolajiw. Die Landwirte in 14 Regionen haben die Aussaat von Raps vollständig abgeschlossen. Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Ukraine im Oktober 4,5 Millionen Tonnen landwirtschaftliche Produkte exportiert hat, das sind 20,8% mehr als der gleiche Indikator des Vormonats. Ukraine senkt Buchweizenproduktion um 15 Prozent